​Экс-игрок «Волги» Чурин задержан – его обвиняют в похищении человека

Андрей Чурин, который в своё время играл за нижегородскую «Волгу», был задержан правоохранителями. Экс-футболиста обвиняют в разбое, вымогательстве и похищении человека, о чём сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По предварительной информации следователей, 9 сентября Чурин и ещё четыре человека ворвалась в квартиру 28-летнего Дмитрия Шмаркова, который работает бортпроводником. Они отвезли его в деревню Патапово, где избивали, отобрали iPhone и требовали 1,1 миллиона рублей. Шмарков обещал выплатить эту сумму, и его отпустили. Мужчина обратился в полицию, а позже назначил преступникам встречу для передачи денег. Там Чурина задержали. На следующий день задержали второго фигуранта дела. Остальных ещё ищут.