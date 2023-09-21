Кутепов: Задача — вывести «Велес» в РПЛ к 2026 году

Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов назвал задачу, которую игрок ставит себе в нынешнем клубе.

«Надеюсь, мы выполним задачу: вернём команду сначала в ФНЛ, а потом уже и в РПЛ, как и было запланировано к 2026 году. Абсолютно серьёзно, без всяких шуток», — заявил экс-футболист сборной России в интервью «Матч ТВ». Также участник ЧМ-2018 отметил, что на уровне Второй лиги заметно больше борьбы, чем в РПЛ.

Напомним, что Кутепов присоединился к «Велесу» в статусе свободного агента прошедшим летом. Ранее защитник выступал за столичные «Спартак» и «Торпедо».