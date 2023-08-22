В «Спартаке» сообщили новости о восстановлении Тавареша

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с журналистом поведал о процессе восстановления защитника команды Томаша Тавареша.

«Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь - планируется, что в сентябре», - приводятся слова Зеленова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Тавареш восстанавливается после повреждения крестообразных связок.

В составе «красно-белых» португальский футболист сыграл 18 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.