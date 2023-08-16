Чалов рассказал об общении с защитником «Спартака» Таварешем

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об общении с защитником «Спартака» Томашем Таварешем.

«Не прям переписываемся, но хорошо общаемся. При встрече все нормально. Несмотря на то, что в разных клубах, можно сказать, враждующих? Конечно! Это же футбол», - приводит слова нападающего «армейского» клуба издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чалов и Тавареш вместе выступали за швейцарский «Базель» в сезоне-2021/2022.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Фёдор поучаствовал в четырех матчах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей.