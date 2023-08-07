Вальбуэна оценил трансфер Рябчука в «Спартак»

Экс-футболист греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский «Спартак».

«Олег - отличный игрок, который всегда бьется за команду, отдается на все сто. Прекрасное приобретение для московского «Спартака». Он даст многое «Спартаку», - приводит слова француза «Спорт-Экспресс».

Рябчук заключил с «красно-белыми» контракт до середины 2026 года.

В составе греческой команды защитник выступал с 2021 года. Олег принял участие в 120 поединках во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и десятью голевыми передачами.