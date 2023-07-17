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Игрок «Црвены Звезды» Пруцев вернулся к тренировкам в общей группе

17 Июля 2023 • 10:02 Комментировать

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев восстановился от травмы.

По информации издания «Спорт-Экспресс», 20-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе своей команды.  

Напомним, Пруцев перешёл в «Црвену Звезду» летом прошлого года из «Сочи» за 900 тысяч евро. За сербский клуб полузащитник успел провести 11 матчей и отметиться одной результативной передачей.

Действующий контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 600 тысяч евро. Отметим, что в составе команды из Белграда полузащитник уже успел стать чемпионом Сербии и обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Егор Пруцев
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