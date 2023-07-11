Родич рассказал, за какими российскими клубами следит

Бывший футболист нескольких клубов РПЛ Милан Родич рассказал, за какими российскими клубами он следит.

«Стараюсь смотреть матчи «Зенита», «Крыльев Советов», за которые играл. И ЦСКА, где выступает мой близкий друг Милан Гайич. Я ведь крёстный его детей», — заявил защитник «Црвены Звезды», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что с 2013 по 2017 год Родич выступал в России, представляя «Зенит», нижегородскую «Волгу» и «Крылья Советов». В составе петербургского клуба Милан выиграл золото Премьер-лиги.