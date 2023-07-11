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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Родич рассказал, за какими российскими клубами следит

11 Июля 2023 • 17:29 Комментировать

Бывший футболист нескольких клубов РПЛ Милан Родич рассказал, за какими российскими клубами он следит.

«Стараюсь смотреть матчи «Зенита», «Крыльев Советов», за которые играл. И ЦСКА, где выступает мой близкий друг Милан Гайич. Я ведь крёстный его детей», — заявил защитник «Црвены Звезды», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что с 2013 по 2017 год Родич выступал в России, представляя «Зенит», нижегородскую «Волгу» и «Крылья Советов». В составе петербургского клуба Милан выиграл золото Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Волга Нижний Новгород Милан Родич
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