Мостовой: «Вратарская позиция у «Спартака» на очень хорошем уровне»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, стоит ли «красно-белым» отдать в аренду голкипера команды Александра Максименко.

«Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у многих клубов РПЛ такого выбора нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 25-летний Максименко провел 14 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 14 голов и 5 раз смог оставить свои ворота «сухими».

Трудовое соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 1,8 млн евро.