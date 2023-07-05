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Мостовой: «Вратарская позиция у «Спартака» на очень хорошем уровне»

05 Июля 2023 • 20:11 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, стоит ли «красно-белым» отдать в аренду голкипера команды Александра Максименко.

«Во-первых, нужно узнать мнение самого Максименко. Во-вторых, спросить тренерский штаб. Но вратарская позиция у «Спартака» сейчас на очень хорошем уровне, у многих клубов РПЛ такого выбора нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 25-летний Максименко провел 14 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 14 голов и 5 раз смог оставить свои ворота «сухими».

Трудовое соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 1,8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Александр Максименко
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