Зайнутдинов – самый дорогой футболист из Казахстана в мировом футболе

Игрок столичного ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов признан порталом Transfermarkt самым дорогостоящим игроком из Казахстана во всём мире. Так, стоимость хавбека согласно расценкам авторитетного портала составляет 6 млн евро.

На втором и третьем местах также расположились представители Российской премьер-лиги. Это защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип (1,2 млн евро) и защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров.

Четвёртое и пятое места разделили форвард «Астаны» Абат Аймбетов и ныне свободный агент, гражданин России и Казахстана Александр Зуев. Каждый из них стоит по 900 тыс. евро.