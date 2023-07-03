Спортивный директор «Бешикташа»: «Мы заинтересованы в Бактиёра Зайнутдинова»

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался о возможном трансфере защитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.

«Есть футболисты, которых мы изучили из-за правила «синего паспорта» (футболисты тюркской национальности не считаются легионерами) . Мы заинтересованы в трансфере Бактиёра Зайнутдинова, который играет в ЦСКА», – приводит слова Казанчи Haberglobal.

Контракт 25-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.