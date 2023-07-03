Капитан «Спартака» Георгий Джикия пожелал скорейшего выздоровления защитнику команды Томашу Таварешу. Напомним, 22-летний футболист получил разрыв крестообразной связки в расположении молодежной сборной Португалии.

«Тава, привет от всей команды. Скорейшего тебе выздоровления, чтобы операция хорошо прошла. Ждем тебя обратно, давай-давай», — заявил Джикия на видео, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале «красно-белых».

В составе «Спартака» Тавареш принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.