«Спартаку» предлагали подписать форварда сборной Нигерии

Услуги нигерийского нападающего «Кремонезе» Сириля Дессерса были предложены московскому «Спартаку».

Как сообщает Metaratings, футболист был предложен «красно-белым» посредниками. Дессерс не хочет выступать в итальянской Серии B, поэтому клуб намерен расстаться с игроком.

Отмечается, что «Спартак» не стал рассматривать вариант возможного подписания нападающего. «Красно-белые» следят за другими футболистами данной позиции.

Трудовой договор Дессерса с «Кремонезе» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет пять миллионов евро.