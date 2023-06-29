​В «Эмполи» ответили на вопрос об интересе к Тикнизяну

«Эмполи» слухи связывают с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. Комментарий на этот счёт дал Пьетро Аккарди, который занимает пост спортивного директора итальянского клуба.

«Нет, это неправда», - сказал Аккарди, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года после перехода из ЦСКА. С тех пор армянин провёл за «железнодорожников» 59 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.