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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела» Смирнов завершил карьеру официально

26 Июня 2023 • 17:40 Комментировать

33-летний игрок обороны «Факела» Михаил Смирнов попрощался с профессиональной карьерой. Вестью делится пресс-служба воронежского клуба, в котором он выступал на протяжении четырёх последних лет карьеры. Уточняется, что теперь экс-оборонец будет работать в тренерском штабе «Факела» под началом Вадима Евсеева.

Не сказать, что в последний сезон у Смирнова была регулярная игровая практика – он помог своему клубу всего в пяти официальных матчах, четыре из них – в рамках Кубка России. Однако Смирнов был одним из тех, кто чуть больше года назад выводил свой клуб в РПЛ.

Ранее воспитанник питерского «Зенита» на протяжении карьеры выступал за «Амкар», «Нефтехимик», «Тосно», «Сибирь» и «Кубань».

«Факел» продлил контракт с защитником

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Михаил Смирнов
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