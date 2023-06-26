Защитник Сергей Брызгалов подписал новое трудовое соглашение с воронежским «Факелом», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны заключили контракт, который рассчитан до завершения следующего сезона.

Напомним, что Брызгалов пополнил ряды команды из Воронежа в статусе свободного агента летом 2019 года. С того времени Сергей принял участие в 68 поединках за «Факел» и помог клубу выйти в Премьер-лигу по итогам сезона-2021/2022.

В минувшем розыгрыше РПЛ воронежский коллектив финишировал на 14-м месте и попал в зону переходных матчей. В стыковых играх команда Брызгалова победила по сумме двух матчей красноярский «Енисей».