Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о текущем положении дел в московском клубе.

- Вас напрягает отсутствие главного тренера в команде?

- Конечно, напрягает. Сейчас самое время комплектовать команду, состав надо усилить, укреплять оборону. Естественно, пока все это находится в подвешенном состоянии. Ясно, что на сборы без него не поедут. Игроки тоже из-за этого находятся в напряжении, им тоже хочется как можно раньше узнать имя нового главного тренера. Может, с Личкой ещё и не договорились до сих пор.

- Вы снова заговорили про оборону. Сообщалось об интересе «Гамбурга» к Сазонову.

- Честно говоря, удивлён. Он не соответствует уровню немецкого чемпионата. Мне нравится немецкий чемпионат даже больше, чем английский. Да, там достаточно бесшабашная манера игры, но любой футбол предназначен для зрителей. Благодаря такому стилю там всегда заполнены стадионы. В Германии зрелищность стоит во главе угла.

- Вас радует то, что к игроку «Динамо» проявляют интерес иностранные клубы?

- На его место надо будет взять кого-то другого, его место должны занять более сильные футболисты. Оборона в «Динамо» требует усиления.

- В команде есть Маричаль, Майстрович, Кутицкий.

- Тот же Майстрович - не уровень московского «Динамо». Он серб, его взяли другие сербы. Тут всё понятно, не хочется об этом говорить.