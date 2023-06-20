Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Ситуация с отсутствием главного тренера в «Динамо» напрягает» эксклюзив

20 Июня 2023 • 19:35 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» порассуждал о текущем положении дел в московском клубе.

- Вас напрягает отсутствие главного тренера в команде?

- Конечно, напрягает. Сейчас самое время комплектовать команду, состав надо усилить, укреплять оборону. Естественно, пока все это находится в подвешенном состоянии. Ясно, что на сборы без него не поедут. Игроки тоже из-за этого находятся в напряжении, им тоже хочется как можно раньше узнать имя нового главного тренера. Может, с Личкой ещё и не договорились до сих пор.

- Вы снова заговорили про оборону. Сообщалось об интересе «Гамбурга» к Сазонову.

- Честно говоря, удивлён. Он не соответствует уровню немецкого чемпионата. Мне нравится немецкий чемпионат даже больше, чем английский. Да, там достаточно бесшабашная манера игры, но любой футбол предназначен для зрителей. Благодаря такому стилю там всегда заполнены стадионы. В Германии зрелищность стоит во главе угла.

- Вас радует то, что к игроку «Динамо» проявляют интерес иностранные клубы?

- На его место надо будет взять кого-то другого, его место должны занять более сильные футболисты. Оборона в «Динамо» требует усиления.

- В команде есть Маричаль, Майстрович, Кутицкий.

- Тот же Майстрович - не уровень московского «Динамо». Он серб, его взяли другие сербы. Тут всё понятно, не хочется об этом говорить.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Марцел Личка Саба Сазонов Александр Кутицкий Николас Маричаль Милан Майстрович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
20:12 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков считает, что «Динамо» стоит усилить нападение
20:05 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири – о болельщиках «Факела»: «Это лучшее, что было со мной в карьере»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Сёмин полагает, что Глушаков может и дальше выступать на уровне РПЛ
19:52 · Россия. Премьер-лига
Кечинов уверен, что каждая позиция в «Спартаке» требует усиления
19:44 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Манелов перебрался в «Торпедо» официально
19:21 · Россия. Премьер-лига
Гришин рассказал, какой игрок сейчас необходим ЦСКА
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Если бы Промес отправился в тюрьму, ему пришлось бы платить «Аяксу» вместо «Спартака»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Шишкин оценил шансы Глушакова стать тренером
18:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Савича намекнул на возможную аренду
18:50 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян рассказал, когда вернётся в расположение «Локомотива»
18:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Аванесян подписал полноценный контракт с «Балтикой» официально
18:27 · Россия. Премьер-лига
На YouTube — канале «СуперЛига» вышел клип про Fan ID с Виктором Гусевым
18:20 · Россия. Первая лига
Источник: Нетфуллин покинул «Торпедо»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Ондуа: «Россия – мой дом, обожаю эту страну»
17:40 · Россия. Премьер-лига
​«Коринтианс» выдвинул требование «Зениту» по Мантуану
Все новости
Рекомендуем