Агент: «Маркос Гильерме продолжит выступать в «Химках»

Эмрах Акчай, представитель форварда подмосковных «Химок» Маркоса Гильерме, высказался о будущем игрока в России.

«Маркос продолжит выступать в «Химках» в следующем сезоне. Решение принято», — заявил агент бразильского нападающего в интервью изданию Sport24.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Премьер-лиги Маркос Гильерме провёл в футболке подмосковного клуба 10 матчей, забив один гол. Контракт футболиста с командой, занявшей предпоследнее место в прошедшем сезоне РПЛ, действует до окончания следующего сезона. Бразилец присоединился к «Химкам» зимой, бесплатно перейдя из «Сан-Паулу».