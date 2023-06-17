Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Маркос Гильерме продолжит выступать в «Химках»

17 Июня 2023 • 14:43 Комментировать

Эмрах Акчай, представитель форварда подмосковных «Химок» Маркоса Гильерме, высказался о будущем игрока в России.

«Маркос продолжит выступать в «Химках» в следующем сезоне. Решение принято», — заявил агент бразильского нападающего в интервью изданию Sport24.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Премьер-лиги Маркос Гильерме провёл в футболке подмосковного клуба 10 матчей, забив один гол. Контракт футболиста с командой, занявшей предпоследнее место в прошедшем сезоне РПЛ, действует до окончания следующего сезона. Бразилец присоединился к «Химкам» зимой, бесплатно перейдя из «Сан-Паулу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки трансферы футбола - лето 2023 Маркос Гильерме Эмрах Акчай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Лички: Марцелу было бы комфортно работать в «Краснодаре»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Маркос Гильерме продолжит выступать в «Химках»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: Договоренностей с клубами РПЛ у меня нет слухи
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин не уходит из «Зенита»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис – «Зениту»: «Хватит сказки рассказывать всей России»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона: Шамар не собирается покидать «Спартак» 1
14:10 · Кубок России
Ещенко рассказал, как относится к новому формату Кубка России
14:03 · Россия. Премьер-лига
Сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова официально
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Коваленко навязывают «Зенит», он против трансфера и готов сменить гражданство
13:53 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, когда решится будущее форварда «Ахмата» Конате
13:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин - о Коваленко: «Было много примеров, когда игрок переходил в большой клуб и заканчивал карьеру» 1
13:47 · Россия. Премьер-лига
​Губернатор Ростовской области оценил работу Карпина
13:40 · Россия. Премьер-лига
Файзулин: «В следующем сезоне такого отрыва у «Зенита» не будет»
13:10 · Россия. Премьер-лига
​Карасёв поддерживает публикацию переговоров судей
13:10 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков рассказал, что думает о шоу Дзюбы и Слуцкого
Все новости
Рекомендуем