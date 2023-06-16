Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кем «Спартак» может заменить Тавареша

16 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Томаш Тавареш порвал крестообразную связку и выбыл на полгода. Для «Спартака» это серьёзная потеря. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кем «красно-белые» будут заменять португальца.

Потеря Тавареша станет проблемой

«Спартак» ещё не начал подготовку к новому сезону, а уже надолго потерял игрока основного состава. Для «красно-белых», к сожалению, давно стало обыденностью терять на длительный срок кого-то из тех футболистов, на которых делалась ставка. Томас Тавареш в расположении молодёжной сборной Португалии порвал крестообразную связку и выбыл на полгода минимум. Особенно огорчает тот факт, что для защитника это уже вторая подобная травма в карьере.

«Красно-белые» плохо выглядели весной, а Тавареш пришёл в команду лишь зимой, так что общее впечатление от игры защитника получилось несколько смазанным. Однако если смотреть на португальца в отрыве от результата команды, то он точно усилил «Спартак». Тавареш может сыграть на обоих флангах защиты, он активно подключался к атакам. Каких-то серьёзных ошибок в защите португалец тоже не совершал. С учётом текущей ситуации Тавареша точно можно считать удачным приобретением «Спартака».

Возможность сыграть на обоих флангах позволяла «Спартаку» быть более разнообразным. Абаскаль этим активно пользоваться, и Тавареш порой менял стороны по ходу матча. Факт, что защитник вернулся в молодёжную сборную Португалии, лишь доказывает высокую оценку игры футболиста весной.

Можно ли закрыть проблему внутренними резервами

Тавареша покупали именно зимой, и в «Спартаке» не скрывали, что португалец должен был решить существовавшую проблему. Из этой логики очевидно, что травма португальца вновь возвращает клуб в ситуацию осени-2022, когда велись поиски латераля. Учитывая, что зимой был продан Николай Рассказов, то даже чисто в количественном плане исполнителей стало меньше.

«Спартак» планировал летом расстаться с Мацеем Рыбусем и Леоном Классеном. Поляк может уйти окончательно, а россиянин, возможно, в аренду. Теперь с этими планами спешить не стоит. Дело в том, что без них выбор у Абаскаля становится довольно скудным. Есть Даниил Хлусевич, который может сыграть на обоих флангах. По необходимости справа в обороне могут сыграть Даниил Денисов и Роман Зобнин, но обоих предпочтительнее использовать в центре поля. Можно ещё попробовать использовать Павла Маслова на краю, опыт у него есть. На этом выбор в общем-то заканчивается. Не Мозеса же ставить на правый фланг обороны. В молодёжной же команде «Спартака» готового игрока для Премьер-лиги не прослеживается.

С трудом можно обойтись внутренним резервом и дождаться января, когда Тавареш восстановится, однако в этом виден риск.

Поиск игрока на стороне

Для решения же серьёзных задач «Спартаку» нужна замена уже к старту сезона, но тут всё очень сложно. Судя по данным медиа, в клубе вообще сейчас идёт революция. Спортивный директор Пол Эшуорт уехал и, возможно, скоро покинет свой пост. Грядёт смена и генерального директора. Кроме того, поговаривают, что в «Спартаке» не утверждён ни бюджет в целом, ни даже расходы на фонд оплаты труда. Очевидно, что в этой ситуации нельзя говорить, что в ближайшее время команда будет искать замену Таварешу.

Тем не менее без обращения к трансферному рынку проблему решить едва ли получится. Пожалуй, «Спартаку» имеет смысл искать профильного левого защитника. Вряд ли имеет смысл повторять ошибку с Рыбусем, так что речь точно не должна идти о ветеране. Если смотреть на российский рынок, то тут вариантов не так много. Артем Макарчук из «Сочи», Юрий Горшков из «Крыльев Советов» – это очевидные варианты из Премьер-лиги. Можно выбрать кого-то из Первой лиги, но их уровень кажется загадкой. Если же смотреть на иностранный рынок, то тут нет смысла пытаться угадать фамилии, так как надо понять, кто вообще из иностранцев поедет в Россию.

При этом проблема «Спартака» ещё и в бюджете. В команде явно хотели потратить на новичков на другие позиции, а теперь, видимо, часть денег придётся заложить на защитника. И очевидно, что найти какой-то совсем бюджетный, но при этом качественный вариант просто невозможно.

Реклама


Когда пришёл
Игры
Голы
Передачи
Трансферная стоимость
24 января 202318113 миллиона евро

Роман Андреев


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Томаш Тавареш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
12:14 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» подтвердил информацию о возможном переходе Гогличидзе в «Оренбург»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» поставил команде оценку за сезон
12:02 · Чемпионаты
Агент Морелоса отреагировал на новость об интересе «Спартака»
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» интересовался колумбийским нападающим Морелосом, но решил отказаться от футболиста
11:48 · Россия. Премьер-лига
Колодин назвал игрока РПЛ с самым сильным ударом
11:43 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» подтвердили интерес к Зиньковскому 1
11:42 · Россия. Первая лига
«Уфа» объявила об уходе Темникова официально
11:24 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Смолов талантливее Дзюбы»
11:09 · Россия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Шесть месяцев в России – один из самых худших периодов моей жизни» 1
11:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Медины: «У Хесуса нет предложений, как нет и интереса от других клубов»
10:53 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что этим летом клуб больше не будет продавать своих футболистов
10:46 · Россия. Первая лига
Болельщики хабаровского СКА посоревновались с фанатами других клубов-участников Кубка России
10:35 · Россия. Премьер-лига
Мутко: «Спартак» - самый популярный клуб России» 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Способны ли мы бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно!»
10:24 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о переговорах с «Динамо» по Личке
Все новости
Рекомендуем