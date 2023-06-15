Габулов заявил, что ретро-матчи не должны проводиться часто

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился своим мнением о частых ретро-матчах, выразив свою точку зрения на данную тему.

Габулов отметил, что в таких матчах не должно быть проигравших. Он отметил, что «Зенит» проявил хороший прессинг в концовке минувшего матча, но у него был больший потенциал и выносливость. Он также похвалил ребят из сборной России за их упорство на протяжении всего матча.

«Могу выделить слабое звено в составе «Зенита» – Юра Жирков, это шутка», сказал Габулов в эфире «Матч ТВ».

Также Габулов выразил признательность за проведение таких мероприятий, но отметил, что все должно быть в меру, чтобы не было слишком много игроков, уже находящихся на поздней стадии карьеры.