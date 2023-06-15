Экс-футболист «Зенита» Вьештица высказался об уровне РПЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Милан Вьештица высказался об уровне Российской премьер-лиги.

Серб отметил, что смотрел не очень много матчей прошедшего сезона, и ему трудно дать оценку.

«Но из того, что видел, могу сказать, что уровень достаточно хороший», - приводит слова Вьештицы Sport24.

Напомним, что победителем Российской премьер-лиги в прошедшем сезоне стала команда с берегов Невы, которая гарантировала себе титул за четыре тура до конца чемпионата после домашней победы над московским «Спартаком» (3:2).

ЦСКА, который занял второе место, отстал от «Зенита» на 12 очков.