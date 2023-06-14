Полузащитник Роман Акбашев перебрался из «Факела» в «Ростов». Об этом сообщает Metaratings. Ранее в СМИ отмечалось, что трудовой договор между сторонами будет рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 31-летний атакующий хавбек принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Ростов» финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Воронежский «Факел» занял 14-е место, однако смог сохранить прописку в элитном дивизионе, одолев в стыковых матчах «Енисей».