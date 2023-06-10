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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов назвал причины неудач «Родины» в стыковых матчах

10 Июня 2023 • 20:57 Комментировать

Бывший российский футболист, а в настоящий момент тренер Игорь Семшов рассказал, почему «Родине» не удалось обыграть «Пари НН» в стыковых матчах между командами РПЛ и Первой лиги.

«Родине» не хватило опыта и скоростей в первой игре. А во второй всё определяла психология. Ведь лучше смотрелись целый матч, просто не хватило опыта», - цитирует Семшова «Матч ТВ».

Напомним, московская «Родина» была близка к тому, чтобы выйти в Российскую премьер-лигу через стыковые матчи, однако столичной команде не хватило одного гола в ответной игре против «Пари НН» на выезде (2:0). Общий счёт в паре по сумме двух матчей – 3:2, нижегородцы остаются в элите российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Родина Москва
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