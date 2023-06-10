Зиньковский назвал цель «Спартака» на следующий сезон

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с журналистами назвал цель «красно-белых» на следующий сезон.

«Задача на следующий сезон - сыграть лучше, чем в прошедшем: и в чемпионате, и в Кубке. Банально, но это так», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

В завершившемся розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 54 очка и занял третье место в турнирной таблице. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

Зиньковский принял участие в 28 поединках в прошлом сезоне чемпионата страны. Хавбек записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.