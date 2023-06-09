​Бывшая актриса фильмов для взрослых пригласила Дзюбу в спортзал

Елена Беркова, которая в своё время снималась в фильмах для взрослых, а сейчас является бойцом ММА, высказалась насчёт Артёма Дзюбы. Как известно, в сети появились новые интимные видео с футболистом.

По словам Берковой, Дзюба не делает ничего противозаконного и получает при этом удовольствие. Девушка также отметила, что футболист «Локомотива» имеет «хорошие данные».

В завершении комментария Беркова ответила на вопрос, какой совет она может дать Дзюбе.

«Так он уже знает и делает. Успехов тебе, Артём, во всех твоих проявлениях! Приглашаю Артёма в мой спортзал, поборемся в партере, поделимся опытом!» - сказал Беркова, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Артём Дзюба выступает за «Локомотив». Команда заняла восьмое место в чемпионате России сезона 2022/2023.