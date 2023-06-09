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Дзюба отреагировал на появление в сети его новых интимных видео видео

09 Июня 2023 • 17:01 Комментировать

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился комментарием о новых слитых видео, на которых он запечатлён.

«Опять начался какой-то непонятный шум. Этот эпизод уже был давно, и я эту страницу перевернул, сделал много выводов, поэтому не хочу к этому возвращаться», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в своем телеграм-канале.

Футболист рассказал, что в последние дни ему угрожали и вымогали деньги, но он не знает, кто это делает. Игрок попросил всех относиться ко всему спокойнее, добавив, что у него все хорошо и его поклонникам не за что переживать.   

В минувшем сезоне 34-летний Дзюба забил восемь голов и сделал пять ассистов в 13 матчах за «Локомотив».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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