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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Дивеева опроверг информацию о продлении контракта с ЦСКА

09 Июня 2023 • 16:10 Комментировать

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал слухи о продлении контракта игрока с «армейцами».

«Дивеев пока не продлил контракт. В принципе договор практически согласован, но не подписан, поэтому пока нечего комментировать», — приводит слова Ерёмина «Спорт-Экспресс».

23-летний защитник выступает за ЦСКА с 2019 года. В сезоне-2022/23 Дивеев провел 26 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал один голевой пас.

11 июня ЦСКА встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.

Дивеев продлил контракт с ЦСКА – раскрыты условия
 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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