​Дивеев продлил контракт с ЦСКА – раскрыты условия

Защитник Игорь Дивеев продлил контракт с ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», новый трудовой договор 23-летнего защитника рассчитан до завершения сезона 2027/2028. «Армейцы» должны официально объявить о пролонгации соглашения с Дивеевым в пятницу вечером.

По данным источника, зарплата Игоря Дивеева составит 1,5 миллиона евро в год. Отмечается, что «Зенит» предлагал защитнику больше, но он сделал выбор в пользу своего нынешнего клуба.

В сезоне 2022/2023 Игорь Дивеев провёл 26 матчей, в которых забил два гола. За ЦСКА защитник выступает с февраля 2019 года после трансфера из «Уфы».