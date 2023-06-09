В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси обижен на «Барселону», о каких условиях звёздный аргентинец договорился с «Интер Майами», и где могут воссоединиться Зинедин Зидан и Криштиану Роналду. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси не простил «Барселону»

Многие ожидали возвращения Месси в «Барселону», но аргентинец выбрал «Интер Майами». По слухам, отношения звёздного футболиста с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, испортившиеся в 2021 году, так и не наладились. Месси якобы считает, что у «сине-гранатовых» было достаточно времени для создания благоприятных условий для его возвращения. По этой причине Лео отказался ждать предложения клуба, ведь сага могла затянуться до конца лета. Кроме того, футболисту не понравились публичные слова представителей «Барселоны» о том, что его возвращение зависит только от него, ведь на самом деле для подписания Месси клубу нужно было продавать игроков.

«Реал» утвердил план по трансферу Мбаппе

Недавно в «Реале» состоялась встреча президента (Флорентино Перес), директора (Хосе Анхель Санчес) и тренера (Карло Анчелотти). По данным СМИ, в ходе мероприятия в клубе утвердили стратегию по подписанию Килиана Мбаппе. «Сливочные» определили план действий, который поможет провернуть столь громкую сделку, в том числе обсудили финансовую составляющую вопроса. Есть информация, что мадридцы хотели бы подписать с Мбаппе предварительный контракт в начале 2024 года.

Хитрый план Месси с «Интер Майами»

И снова о Месси, который будет играть за «Интер Майами». Если верить слухам, в контракте звёздного форварда с клубом МЛС прописана возможность его ухода после любого из сезонов. Эта хитрая уловка может позволить Лионелю всё-таки вернуться в «Барселону», когда у клуба получше будут обстоять дела с финансами.

Также в прессе появилась информация о зарплате Месси. В МЛС Лео якобы будет зарабатывать 60 миллионов евро за сезон. Ещё какой-то доход аргентинец будет иметь от перекрестных сделок с компаниями Apple и Adidas.

Неймар выставлен на трансфер

«ПСЖ» рассчитывает продать Неймара в летнее трансферное окно. СМИ сообщают, что бразильский форвард был выставлен на трансфер. На днях Неймара стали связывать с возвращением в «Барселону», однако Хави сказал, что бразилец в его планы не входит. Вероятно, «ПСЖ» будет сложно найти покупателя на Неймара даже при сниженной трансферной стоимости, учитывая запросы игрока. Кстати, Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории – шесть лет назад за него заплатили 222 миллиона евро.

Зидан и Роналду будут вместе

Зинедин Зидан уже два года находится без работы. Если верить слухам, недавно на 50-летнего француза вышел «ПСЖ», который ищет замену для Кристофа Галтье, однако Зидан предложение из Парижа отклонил. Также есть информация о том, что заполучить Зинедина рассчитывает «Аль-Наср». Если французский специалист примет предложение, то в Саудовской Аравии он воссоединится со звёздным Криштиану Роналду. Ранее они успешно работали в мадридском «Реале».

Слухи собирал Александр Тихий.