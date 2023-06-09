Гришин: «Динамо» - разочарование сезона РПЛ»

Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о выступлении московского «Динамо» в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Разочарование сезона - «Динамо». Клуб мог бы выступить удачнее в юбилей. Говорили, что «Динамо» будет бороться чуть ли не за первое место, но мы видим полное несоответствие ожиданий и реальности», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне «Динамо» заняло лишь девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По ходу сезона с поста главного тренера столичного коллектива был уволен сербский специалист Славиша Йоканович.