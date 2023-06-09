Тарасов назвал разочарование сезона РПЛ

Бывший хавбек национальной сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов назвал главное разочарование прошедшего сезона Премьер-лиги.

«Мне сложно назвать, кто является разочарованием сезона. Наверное, это те команды, которые вылетают», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 элитный дивизион чемпионата России покинули подмосковные «Химки» и столичное «Торпедо».

В стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге играют воронежский «Факел» против «Енисея» и «Пари НН» с «Родиной».