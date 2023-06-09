Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин выбрал лучшего тренера РПЛ

09 Июня 2023 • 11:21 Комментировать

Экс-вратарь столичного «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего тренера минувшего сезона Российской премьер-лиги.

«Безусловно, Семак. Я думаю, он один из главных среди действующих тренерских лиц. Он привёл команду к чемпионству», - передает слова Нигматуллина издание «Спорт-Экспресс».

Под руководством Семака петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятый подряд титул «сине-бело-голубых» при этом специалисте.

Семак занимает пост главного тренера петербургского коллектива с мая 2018 года. Срок контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Нигматуллин Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
12:32 · Россия. Премьер-лига
Тарасов рассказал, как Сёмин отстранил его от тренировок за драку
12:29 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «У «Аякса» серьёзные намерения по Сперцяну»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Майсторовича рассказал о восстановлении игрока
12:11 · Россия. Премьер-лига
Ивич просит «Краснодар» сохранить Ионова
12:03 · Россия. Премьер-лига
Тарасов объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ
11:55 · Россия. Премьер-лига
Тарасов назвал разочарование сезона РПЛ
11:52 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Бакаев должен выходить на поле с первых минут»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Тарасов назвал лучшего игрока сезона РПЛ
11:35 · Россия. Премьер-лига
Наставник ЦСКА Федотов: «Задача – играть красиво, но и добиваться побед»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Глушаков оценил участие «Пари НН» в стыковых матчах
11:26 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал две команды главными разочарованиями сезона РПЛ
11:21 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин выбрал лучшего тренера РПЛ
11:20 · Россия. Премьер-лига
Майга: «Юран не ругается матом»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал лучшего футболиста РПЛ
11:13 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал «Локомотив» командой-разочарованием
Все новости
Рекомендуем