Нигматуллин выбрал лучшего тренера РПЛ

Экс-вратарь столичного «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего тренера минувшего сезона Российской премьер-лиги.

«Безусловно, Семак. Я думаю, он один из главных среди действующих тренерских лиц. Он привёл команду к чемпионству», - передает слова Нигматуллина издание «Спорт-Экспресс».

Под руководством Семака петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Это пятый подряд титул «сине-бело-голубых» при этом специалисте.

Семак занимает пост главного тренера петербургского коллектива с мая 2018 года. Срок контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2024/2025.