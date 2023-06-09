Колосков: «В прошедшем сезоне «Динамо» разочаровало игрой и результатом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлении московского «Динамо» в прошлом сезоне Премьер-лиги.

«В прошедшем сезоне «Динамо» разочаровало игрой и результатом. Команда, которая ещё осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять», - приводит слова Колоскова издание «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» набрало 45 баллов по итогам 30 туров. По ходу сезона-2022/2023 с поста главного тренера команды был уволен сербский специалист Славиша Йоканович.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял ЦСКА, а третье – «Спартак».