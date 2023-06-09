Какие перспективы у Сперцяна перейти в «Аякс»

Одним из открытий в нынешнем сезоне стал атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Уроженец Ставрополя с десяти лет является воспитанником футбольной академии «Краснодара». 7 июня Эдуарду исполнилось 23 года. Сетевое издание «Евро-Футбол» подготовил материал на тему возможного перехода.

«Аякс» нацелился на Сперцяна

Лидер нидерландского футбола не на шутку нацелился на полузащитника краснодарской академии футбола. В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 40 матчей. В его активе четырнадцать забитых мячей и столько же результативных передач. Контракт с «Краснодаром» рассчитан до начала лета 2026 года, то есть действует ещё три года. Ранее в ряде европейских средств массовой информации говорилось об интересе к Эдуарду со стороны итальянских клубов, среди которых «Милан» и «Фиорентина».

Состоится или нет сделка с клубом из Амстердама во многом зависит от того, как Сперцян и его клуб сыграют в финалах в грядущий уик-энд. Напомним, что в наступающие выходные состоятся сразу несколько финальных поединков в футбольной Европе и мире. Кроме финала Лиги чемпионов, что пройдёт спустя 18 лет в Стамбуле, главные новости скауты клуба из столицы Нидерландов будут ждать из Москвы.

Финал Кубка решит не только судьбу Сперцяна

11 июня на главной футбольной арене России определится не только имя будущего обладателя Кубка Фонбет России. Решится, вероятно, и судьба атакующего полузащитника краснодарцев Эдуарда Сперцяна. Руководство финалиста кубка готово продать своего воспитанника за сумму более 10 миллионов евро. Когда перед началом поединка Полина Гагарина исполнит гимн Российской Федерации, безусловно, это и станет отправной точкой для игрока сборной Армении. На Большой спортивной Арене разразятся не только футбольные страсти поклонников «Краснодара» и ЦСКА. И спор у отдельных его игроков пойдёт не только за то, имя какого клуба будет отмечено на кубке. Определится нечто большее и важное.

2018-й – год дебютов

Эдуард дебютировал в профессиональном футболе в возрасте 17 лет. Дебют пришёлся на матч против «Биолог-Новокубанск» в ПФЛ. Сам Сперцян защищал цвета «Краснодара-2». Через восемь месяцев уже во второй по значимости лиге России – «лучшей лиге мира» – также состоялся дебют Эдуарда. За «Краснодар-2» полузащитник вышел на поле 1 октября 2018 года в матче против «Химок», который, кстати, тоже завершился победой клуба Галицкого (4:2). В сезоне-2020/21 на счету нашего героя 7 забитых мячей в девяти проведённых играх.

В РПЛ дебют также пришёлся на матч против подмосковных «Химок». Этот поединок состоялся 18 сентября 2020 года и завершился разгромом клуба из Московской области (7:2). В прошлом сезоне Сперцян стал лучшим бомбардиром «Краснодара». Всего за «Краснодар» в 58 проведённых матчах на его счету 18 мячей. По версии болельщиков, по итогам прошлого сезона он стал лучшим игроком команды. На клубном уровне в турнирах трёх профессиональных игр за «Краснодар -3, -2» и основную команду Сперцян провёл 147 игр и забил в них 38 мячей.

Отметился в сборной Армении

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31 марта 2021 года Сперцян в дебютном матче за сборную Армении вышел на поле во втором тайме игры отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года со сборной Румынии. Матч завершился победой футболистов экс-республики из бывшего СССР с результатом 3:2. Через 10 минут после выхода на поле Сперцян забил мяч, а в конце матча, на 87-й минуте заработал пенальти, который стал победным для сборной Армении. Всего за сборную Армении Сперцян провёл 13 игр и отметился тремя забитыми мячами.

Сегодня Сперцян, вероятно, вышел на пик своей формы. И если сделка состоится, то, безусловно, это будет большой победой для «Краснодара», да и для всей РПЛ.