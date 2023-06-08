Спортивный юрист — об Игнатове: За нарушение регламента предусмотрена спортивная санкция

Спортивный юрист Евгений Морозов высказался о возможной длительной дисквалификации полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова. Ранее стало известно, что футболист может быть отстранен на 3-6 месяцев из-за обращения в гражданский суд по финансовому делу с бывшим агентом Александром Маньяковым.

«Для всех субъектов футбола есть определенные ограничения. И если какой-либо субъект пренебрегает этим правилом, то предусмотрена спортивная санкция», — заявил Морозов изданию «Газета.Ру».

По словам юриста, если футболист обратился в суд общей юрисдикции, то это считается нарушением регламента РФС, который обязан соблюдать игрок.

В минувшем сезоне Игнатов провел 31 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре ассиста.

Футболисту «Спартака» грозит дисквалификация на полгода