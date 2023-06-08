Футболисту «Спартака» грозит дисквалификация на полгода

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов рискует столкнуться с суровым наказанием. Всё дело в его споре с агентом Александром Маньяковым, который продолжается уже несколько лет. О ситуации рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Маньяков требовал у Игнатова 9 миллионов рублей за расторжение контракта. Ситуацию уже рассматривали сразу несколько инстанций, и недавно футболист «Спартака» направил иск в кассационный суд. Агент же обратился в РФС, требуя для Игнатова наказания за обращение в суд. Согласно регламентам, игрок не мог обращаться в гражданский суд до прохождения всех спортивных инстанций, в том числе CAS.

Теперь Игнатова могут дисквалифицировать на срок от трёх до шести месяцев, либо оштрафовать на сумме до одного миллиона рублей.