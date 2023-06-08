Сайманов: Не сомневался, что «Рубин» вернётся в РПЛ

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возвращении казанской команды в Российскую премьер-лигу.

«Я очень рад, что «Рубин» вернулся. Не сомневался в этом, потому что команда очень хорошая, сильно верил в нее», — цитирует Сайманова Sport24.

Напомним, в сезоне-2021/22 «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России и покинул элитный дивизион. Минувший сезон казанский клуб провел в Первой лиге и стал победителем соревнования.

Старт нового розыгрыша РПЛ запланирован на 23 июля. Добавим, что 15 июля в Казани состоится матч за Суперкубок России.