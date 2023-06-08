Литвинов рассказал, в какой европейской лиге хотел бы попробовать свои силы

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, хочет ли он переехать в Европу.

«У каждого игрока мечта — поиграть в своем любимом клубе детства или там, где играл его кумир. Любимый чемпионат? Англия, Испания нравятся», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

В минувшей кампании 21-летний футболист принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, забил три гола и стал автором четырех ассистов. Трудовой договор Литвинова со «Спартаком» рассчитан до окончания сезона-2025/26.

По итогам прошедшего сезона подопечные Гильермо Абаскаля заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.