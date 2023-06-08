В «Спартаке» высказались о разбирательстве Игнатова с агентом

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов в настоящий момент ведёт разбирательство в юридическом поле со своим бывшим агентом Александром Маньяковым. Появилась информация о том, что футболисту грозит дисквалификация сроком на полгода. Комментарий по поводу этой ситуации дали в «Спартаке».

«Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», - сообщили в пресс-службе «красно-белых».

В сезоне 2022/2023 Михаил Игнатов провёл 31 матч. В них полузащитник записал на свой счёт три гола.