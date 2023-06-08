Тарханов назвал команду-открытие сезона в РПЛ

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал, какую команду считает открытием сезона в Российской премьер-лиге.

«Ростов» с Карпиным - команда-открытие этого сезона в РПЛ. Последний раз такой успех был с Бердыевым, когда ростовчане заняли второе место. Важно, что в команде были свои молодые игроки», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Минувший сезон Российской премьер-лиги «Ростов» завершил на четвертом месте. Бронзовым призером стал московский «Спартак», а на второй позиции финишировал ЦСКА. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».