Озбилиз выбрал европейский клуб для Сперцяна

Экс-игрок московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о возможном переезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Мое мнение - Эдуарду стоит уходить в «Боруссию» из Менхедгладбаха. Уход Сперцяна этим летом в эту команду - самый реальный вариант, но финальное решение должно быть за игроком», - передает слова Озбилиза издание Sport24.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 28 поединков, в которых забил десять мячей и сделал 12 результативных передач.

Эдуард выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.