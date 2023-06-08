Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «красно-синих» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (4:1).

- Это была победа Федотова над Карпиным или у игроков ЦСКА просто выше класс?

- Думаю, и то, и другое. ЦСКА в целом стабилизировал игру, в конце сезона команда выровнялась, не считая не совсем логичного поражения со «Спартаком». Можно сказать, команда обыграла «Ростов» на классе, ведь счёт 4:0 к 35-й минуте говорит сам за себя. «Красно-синие» выглядели слаженее, а «Ростову» не хватило глубины состава.

- С чем связываете спад ростовчан на финальном отрезке в чемпионате?

- Выбыл Глебов, выбыл Комличенко, их было не кем заменить. «Ростову» не хватило мастеровитой обоймы.

- В целом дончане провели неплохой сезон?

- Да, учитывая, что играли только молодые россияне. Карпин показал, что в нашем чемпионате можно играть молодыми футболистами и показывать неплохой результат.