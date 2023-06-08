Голкипер «Пари НН» Нигматуллин - о победе 3:0: «Вся борьба ещё впереди!»

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин пообщался с представителями СМИ после первого матча с «Родиной» в стыках. Нижегородцы отпраздновали крупную победу со счетом 3:0. Голами отметились Севикян, Яковлев и Шарипов.

«Переходные матчи - это отдельный турнир, можно сказать. Здесь может произойти всё что угодно. Не будем успокаиваться на достигнутом. Вся борьба ещё впереди!» - приводит слова Нигматуллина пресс-служба клуба.

Ответный поединок между командами состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Победитель противостояния получит право выступить в следующем сезоне РПЛ.