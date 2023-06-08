Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов, ранее выступавший за московское «Динамо», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «бело-голубых» в минувшем сезоне.

- Как вы оцените выступление московского «Динамо» в завершившемся сезоне?

- Мягко говоря, сезон не самый лучший, учитывая хороший подбор футболистов. Изначально были проблемы с защитой, но клуб усилился.

- Писали, что клуб, скорее всего, возглавит выходец из бывшей Югославии. Одобряете такой вектор развития?

- Честно скажу, у нас много хороших специалистов. Я за назначение наших тренеров.

- Если вам вдруг поступит предложение, согласитесь?

- Если поступит, будем разговаривать (смеётся).

- То есть готовы вернуться в команду в качестве наставника?

- Да, я всё же провёл неплохие пять лет в московском «Динамо».