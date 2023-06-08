Защитник «Зенита» Чистяков признался, что хотел завершить карьеру

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что много раз задумывался о завершении игровой карьеры.

«Много раз думал закончить. Понимал, что легко не будет. Я ведь учился не очень хорошо, бизнес-идей тоже не было. Так что даже не знаю, чем бы занимался, если бы не футбол», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Чемпионат».

Дмитрий защищает цвета «Зенита» с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В минувшем сезоне РПЛ защитник сыграл 15 матчей, в которых получил две желтые карточки.