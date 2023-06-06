В «Локомотиве» ответили на информацию об интересе к Зиньковскому

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на информацию, что столичный клуб заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

«Это лишь слухи, мы их не комментируем», - приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «железнодорожники» заинтересованы в трансфере 27-летнего футболиста, однако не стал раскрывать подробности.

Напомним, что Зиньковский пополнил ряды «Спартака» в летнее трансферное окно прошлого года и за один полноценный сезон отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.