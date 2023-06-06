Московский «Локомотив» заинтересован в услугах полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского, об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов, однако подробностей он не стал раскрывать.

27-летний футболист подписал контаркт с «красно-белыми» летом прошлого года.

Зиньковский принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде

Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

Ранее полузащитник выступал за самарские «Крылья Советов» и футбольный клуб «Чертаново».