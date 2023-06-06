Главный тренер «Ахмата» Ташуев - о результатах в этом сезоне: Мы могли и лучше

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о результатах своей команды в Российской премьер-лиге сезона-2022/23.

Специалист отметил, что «Ахмат» добился одного из двух лучших своих результатов в истории, однако команда могла выступить ещё лучше.

«При этом понимаем свои возможности, понимаем, что нужно еще более усердно работать. Надеюсь, в дальнейшем все будет еще лучше», - приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, что «Ахмат» по итогам чемпионата занял пятое место, повторив свой лучший результат в истории, который был показан в сезоне-2016/17.