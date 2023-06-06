Деменко считает, что уход Рамиреса станет потерей для «Краснодара»

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном уходе защитника «быков» Кристиана Рамиреса. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Ференцварош».

«Уход Рамиреса станет потерей для «Краснодара», ведь это игрок основного состава. Но важно то, как «Краснодар» собирается заменить Кристиана — если у них уже есть замена, то есть шанс, что команда не потеряет в качестве», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 эквадорский футболист принял участие в 38 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.

Трудовой договор Рамиреса с «Краснодаром» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5 миллионов евро.