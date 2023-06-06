Владимир Федотов — о награде «Тренер сезона»: Семак и Карпин так же достойны этого звания

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал свою победу в номинации «Тренер сезона» в РПЛ.

«Все номинанты достойны этой награды: и Семак, и Карпин. Несомненно, Семак — лидер нашего чемпионата. Мы также видим, что проделал в этом сезоне Валерий Карпин. Эту награду заслуживает определенный круг тренеров», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, по итогам сезона-2022/23 чемпионом России стал «Зенит». ЦСКА завоевал серебряные медали, а бронза досталась московскому «Спартаку».

11 июня подопечные Федотова встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Начало матча запланировано на 17:00 по мск.