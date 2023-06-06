Полоз высказался о контракте с «Ростовом»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз в разговоре с журналистами высказался касательно своего будущего в клубе.

«Остаюсь ли в «Ростове»? Не знаю. Сейчас сезон закончился. Сядем и будем общаться с руководством», - передает слова 31-летнего голеадора издание «Спорт-Экспресс».

Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце текущего месяца. В сезоне-2022/2023 Дмитрий поучаствовал в 29 поединках за «Ростов», в которых записал на свой счет девять забитых мячей.

Цвета команды из Ростова-на-Дону Полоз защищает с августа 2020 года, его трансферный ценник – три миллиона евро.